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Россиянин впервые в истории исполнил четверной аксель на льду Байкала

Фигурист Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала

Российский фигурист Владислав Дикиджи опубликовал в своем Telegram-канале новый пост.

Спортсмен показал, как на льду озера Байкал исполняет четверной аксель. До него на льду Байкала подобный элемент не выполнял никто.

21 декабря Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России, который проходил в Омске. Дикиджи по сумме двух прокатов набрал 297,10 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (283,02 балла), замкнул тройку сильнейших Евгений Семененко (281,65). Лидировавший по итогам короткой программы Марк Кондратюк стал лишь пятым (274,07), а супруг фигуристки Александры Трусовой Макар Игнатов занял шестое место (273,57).

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее Евгения Медведева назвала город-тюрьму для российских фигуристов.

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