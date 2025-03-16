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Спорт

Финал сезона: Загитова и Щербакова бьются за титул, Трусова догоняет. LIVE

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Произвольная программа. ОНЛАЙН
В Челябинске проходят соревнования в произвольной программе в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию. Команды Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой сражаются за титул. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
12:32

На льду — Василиса Кагановская и Максим Некрасов из синей команды Щербаковой! Они катают под современную обработку «Лунной сонаты» Бетховена.

12:30

Оценка Пасечник и Чиризано за произвольный танец — 118,54 балла! Они опередили Миронову и Устенко из красной команды.

«Я весь сезон смотрю ваш произвольный, и мне очень нравится! — сказала Трусова. — Начинается белая. полоса!»

12:27

Пасечник и Чиризано выступали в образах синих чудо-птиц под ритмичную музыку, и оторваться от их плавного, но вместе с тем крайне энергичного проката было невозможно. Действительно показали силу природы — красивую и могучую.

Твиззлы, совместные вращения, поддержки — почти все элементы были исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности. А финальная поддержка, когда партнерша оперлась руками на колени Чиризано, ехавшего в кораблике, и вся оказалась вверх тормашками, вызвала бурные аплодисменты.

Кроме того, Пасечник и Чиризано завершили программу в очень быстром темпе — буквально зажгли в дорожке шагов! Редко кто решается оставлять такую стремительную часть танца на конец программы. Но фигуристы показали прекрасную физическую подготовку и уверенность в себе.

12:23

На льду — Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано из белой команды Трусовой!

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Алексей Даничев/РИА Новости
12:22

Оценка Мироновой и Устенко за произвольный танец — 113,80 балла!

12:20

Миронова и Устенко поразили сложнейшими поддержками — например, когда партнер держал девушку вниз головой и при этом кружился на одной ноге. Зрители встречали такие рискованные, красивые элементы громкими аплодисментами, а судьи давали максимально высокий, четвертый уровень сложности.

Совместные вращения Мироновой и Устенко также стали настоящим эстетическим наслаждением — такие интересные положения выбрали фигуристы.

Драматичный финал с падением Мироновой (Офелии) вызвал у публики искреннии эмоции и громогласные аплодисменты.

12:15

Открывают выступления Екатерина Миронова и Евгений Устенко! Они показывают программу по сюжету трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». В качестве музыкального сопровождения Миронова и Устенко взяли альбом Hamlet британской группы The Tiger Lillies.

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Сергей Бобылев/РИА Новости
12:10

Началась разминка танцевальных пар! На льду появились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (белая команда Трусовой), Василиса Кагановская и Максим Некрасов (синяя команда Щербаковой) и Екатерина Миронова и Евгений Устенко (красная команда Загитовой).

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12:06

Что нас ждет сегодня:

  1. Танцы на льду, произвольный танец
  2. Женщины, произвольная программа
  3. Командная эстафета
  4. Мужчины, произвольная программа

12:00

Как будут оценивать прокаты:

  1. Судьи будут выставлять оценки каждому фигуристу по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU)

2. Очки в командный зачет будут начисляться по системе олимпийского командного турнира: с 10 до 5 у одиночников и одиночниц (первое место — 10, второе — 9 и так далее), с 10 до 8 у спортивных пар и в танцах на льду, с 10 до 8 за конкурс мастерства на льду / командную эстафету

3. Также определенное количество очков командам принесут капитаны в своем конкурсе (сколько именно, пока неизвестно).

11:57

Состав команды белых во главе с Александрой Трусовой:

Мужчины: Евгений Семененко, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Никита Сарновский

Женщины: Софья Акатьева, Елена Костылева, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова

Спортивная пара: Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Танцы на льду: Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано

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Александр Вильф/РИА Новости
11:50

Состав команды синих во главе с Анной Щербаковой:

Мужчины: Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников

Женщины: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына

Спортивная пара: Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев;

Танцы на льду: Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

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Александр Вильф/РИА Новости
11:50

Состав команды красных под руководством Алины Загитовой:

Мужчины: Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Лев Лазарев

Женщины: Анна Фролова, Елизавета Андреева, Ксения Гущина, Софья Важнова

Спортивная пара: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Танцы на льду: Екатерина Миронова — Евгений Устенко

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Александр Вильф/РИА Новости
11:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня состязаниями в произвольной программе завершится Кубок Первого канала.

На данный момент лидирует команда синих во главе с Анной Щербаковой — в ее активе 58 баллов. На втором месте команда красных под руководством Алины Загитовой (53 балла), а на третьем — команда белых с капитаном Александрой Трусовой (42).

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