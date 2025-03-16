Финал сезона: Загитова и Щербакова бьются за титул, Трусова догоняет. LIVE

12:27

Пасечник и Чиризано выступали в образах синих чудо-птиц под ритмичную музыку, и оторваться от их плавного, но вместе с тем крайне энергичного проката было невозможно. Действительно показали силу природы — красивую и могучую.

Твиззлы, совместные вращения, поддержки — почти все элементы были исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности. А финальная поддержка, когда партнерша оперлась руками на колени Чиризано, ехавшего в кораблике, и вся оказалась вверх тормашками, вызвала бурные аплодисменты.

Кроме того, Пасечник и Чиризано завершили программу в очень быстром темпе — буквально зажгли в дорожке шагов! Редко кто решается оставлять такую стремительную часть танца на конец программы. Но фигуристы показали прекрасную физическую подготовку и уверенность в себе.