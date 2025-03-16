Игрок ЦСКА лишился части зуба в матче РПЛ

Футболист ЦСКА Круговой лишился части зуба в матче РПЛ с «Акроном»

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, что лишился части зуба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона», передает «Матч ТВ».

«Сейчас ничего не произошло. В начале матча произошло столкновение, половина зуба отвалилась. Насколько это мешает? Не мешает, уже достал, все нормально», — сказал Круговой.

Сейчас идет второй тайм. ЦСКА ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил Кирилл Глебов. Он отличился на 36-й минуте. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав 35 очков. «Акрон» располагается на девятом месте с 25-ю очками. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», набрав по 43 балла.

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