Квинси Промес нецензурно поддержал «Спартак» перед матчем с «Зенитом»

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес оставил нецензурный комментарий под постом красно-белых в соцсетях, который был посвящен игре Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Промес оставил комментарий с нецензурным словом, с целью поддержать команду.

Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что не хочет видеть Промеса в России.