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Тренер ЦСКА раскритиковал поле в Самаре

Тренер ЦСКА Николич подверг критике качество газона в Самаре
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич подверг критике газон на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре перед матчем российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона», передает «Матч ТВ».

«Поле не в лучшем состоянии. Будет очень тяжело играть. Поля практически нет. Такое бывает, когда две команды играют на одном поле. Жаль, но надо справиться», — сказал Николич.

Сейчас идет десятая минута матча, счет пока не открыт. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав 35 очков. «Акрон» располагается на девятом месте с 25-ю очками. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», набрав по 43 балла.

Ранее тренер рассказал, почему Дзюбу могли вызвать в сборную России.

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