«Захотел помириться»: тренер рассказал, почему Дзюбу могли вызвать в сборную

Российский тренер Сергей Кирьяков предположил, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба был вызван в сборную России на мартовские матчи из-за того, что тренер национальной команды Валерий Карпин захотел помириться с футболистом, передает «Чемпионат».

«Карпин захотел помириться с Дзюбой и зарыть топор войны в песок. Ну и плюс Артем неплохо начал весеннюю часть чемпионата, побил рекорд по количеству голов. Это определенный бонус», — сказал Кирьяков.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

Игра против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не ожидал вызова Дзюбы в сборную.