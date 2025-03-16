Экс-футболист «Зенита» рассказал, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом РПЛ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» заявил, что красно-белые могут стать победителями Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Если будут играть друг за друга. Если будет везение — мастерство-то у них есть. Могут составить конкуренцию. Но если в двух подряд матчах РПЛ потеряете очки, будет совсем печально», — сказал Широков.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. Также 40 баллов набрал московский «Локомотив», но у «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» есть игра в запасе.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее защитника «Спартака» назвали придурочным.