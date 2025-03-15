Защитника «Спартака» назвали придурочным

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сербский защитник столичного «Спартака» Срджан Бабич в последних матчах играет не на высоком уровне.

По его словам, футболист часто проигрывает позиционную борьбу, из-за чего вынужденно нарушает правила.

«Бабич — просто придурочный какой-то, хватает руками за корпус, за майку, все время борьбу проигрывает, штрафные привозит. Его такими темпами скоро выгонят из команды вообще и все», — заявил Пономарев.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее бывший тренер «Спартака» призвал клуб не упустить шанс на чемпионство.