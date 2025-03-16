Российский тренер назвал клуб, который выбыл из чемпионской гонки РПЛ

Тренер Сергей Силкин заявил, что московское «Динамо» выбыло из чемпионской гонки после поражения от столичного «Локомотива», передает «Чемпионат».

«С такой игрой «Локомотив» может побороться за тройку, к которой он приблизился, но на первое место — вряд ли. «Динамо» выбыло из чемпионской гонки, потому что отрыв уже большой», — сказал Силкин.

Встреча 21-го тура между «Локомотивом» и «Динамо», которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Локомотива». На 38-й минуте Дмитрий Воробьев вывел «железнодорожников» вперед, но на 45-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие. Победу коллективу Михаила Галактионова принес точный удар защитника Александра Сильянова на 76-й минуте.

В чемпионате России лидируют «Краснодар» и петербургский «Зенит», набрав по 43 очка. У «Локомотива» 40 баллов, «Динамо» набрало 39 очков. У «Краснодара» и «Зенита» есть матч в запасе.

Ранее экс-футболист «Зенита» раскритиковал тренера «Динамо» за смех.