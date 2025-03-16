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Российский тренер назвал клуб, который выбыл из чемпионской гонки РПЛ

Тренер Силкин: «Динамо» выбыло из чемпионской гонки
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Владимир Песня/РИА Новости

Тренер Сергей Силкин заявил, что московское «Динамо» выбыло из чемпионской гонки после поражения от столичного «Локомотива», передает «Чемпионат».

«С такой игрой «Локомотив» может побороться за тройку, к которой он приблизился, но на первое место — вряд ли. «Динамо» выбыло из чемпионской гонки, потому что отрыв уже большой», — сказал Силкин.

Встреча 21-го тура между «Локомотивом» и «Динамо», которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Локомотива». На 38-й минуте Дмитрий Воробьев вывел «железнодорожников» вперед, но на 45-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие. Победу коллективу Михаила Галактионова принес точный удар защитника Александра Сильянова на 76-й минуте.

В чемпионате России лидируют «Краснодар» и петербургский «Зенит», набрав по 43 очка. У «Локомотива» 40 баллов, «Динамо» набрало 39 очков. У «Краснодара» и «Зенита» есть матч в запасе.

Ранее экс-футболист «Зенита» раскритиковал тренера «Динамо» за смех.

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