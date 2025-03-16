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Экс-футболист «Зенита» раскритиковал тренера «Динамо» за смех

Экс-футболист «Зенита» Радимов о тренере «Динамо» Личке: он не хочет здесь быть
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал тренера московского «Динамо» Марцела Личку после поражения бело-голубых от столичного «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Вы можете представить, что после матча «Реал» — «Атлетико», в котором команда под руководством Анчелотти проиграла, он идет и смеется после свистка? Руководство «Динамо» понимает, что он не хочет здесь быть? Вся предсезонка скомкана», — сказал Радимов.

Встреча 21-го тура между «Локомотивом» и «Динамо», которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Локомотива». На 38-й минуте Дмитрий Воробьев вывел «железнодорожников» вперед, но на 45-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие. Победу коллективу Михаила Галактионова принес точный удар защитника Александра Сильянова на 76-й минуте.

Ранее в «Динамо» заявили о доверии к Личке.

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