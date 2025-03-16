Глава Федерации тенниса России дал совет 17-летней Андреевой перед финалом в Индиан-Уэллсе

Глава ФТР Тарпищев дал совет Андреевой: не надо считать, что ты все можешь

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посоветовал 17-летней Мирре Андреевой перед финалом турнира в Индиан-Уэллсе против Арины Соболенко не торопиться, передает РИА Новости.

«Перегорают от большого количества матчей на психологически высоком фоне. Не надо торопиться и считать, что ты все можешь. В тактическом плане Андреева значительно выросла и может побеждать любую», — сказал Тарпищев.

В ночь на 15 марта Андреева в полуфинале турнира серии WTA-1000 обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек, представляющую Польшу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Шарапова заявила, что за Андреевой нужно следить.