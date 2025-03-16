Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Федерации тенниса России дал совет 17-летней Андреевой перед финалом в Индиан-Уэллсе

Глава ФТР Тарпищев дал совет Андреевой: не надо считать, что ты все можешь
close
Rula Rouhana/Reuters

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посоветовал 17-летней Мирре Андреевой перед финалом турнира в Индиан-Уэллсе против Арины Соболенко не торопиться, передает РИА Новости.

«Перегорают от большого количества матчей на психологически высоком фоне. Не надо торопиться и считать, что ты все можешь. В тактическом плане Андреева значительно выросла и может побеждать любую», — сказал Тарпищев.

В ночь на 15 марта Андреева в полуфинале турнира серии WTA-1000 обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек, представляющую Польшу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Шарапова заявила, что за Андреевой нужно следить.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами