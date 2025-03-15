Шарапова: за 17-летней Андреевой точно надо следить

Шарапова заявила, что за 17-летней теннисисткой Андреевой нужно следить

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выделила 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву и отметила, что за ней нужно следить. Ее слова приводит Popsugar.com.

«И, наконец, еще одна талантливая девушка, за которую я болею, — это Мирра Андреева. Она совсем недавно поднялась в топ-10, так что за ней точно стоит следить», — заявила она.

В ночь на 15 марта Андреева в полуфинале турнира серии WTA-1000 обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек, представляющую Польшу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

За трофей Индиан-Уэллса Андреева сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, представляющей Белоруссию. Игра состоится 16 марта, ориентировочное время начала — 20:00 по московскому времени.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Соболенко сравнила предстоящий матч с Андреевой с игрой старой матери и ребенка.