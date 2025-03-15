Легенда ЦСКА объяснил, что в игре «Спартака» и «Зенита» будет значить полный стадион

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что аншлаг на стадионе «Лукойл Арена» на центральном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» не станет решающим фактором ни для одной из команд.

По его мнению, болельщики красно-белых не смогут создать ключевую разницу для того, чтобы «Спартак» превзошел «Зенит» в игре.

«Место проведения матча ни на что не влияет. Сейчас поля везде одинаковые, стадионы все хорошие. А на поле все равно никого не видишь и не слышишь. Очень мне хочется, чтобы «Спартак» победил и тормознул «Зенит», но петербуржцы мне кажутся предпочтительнее», — заявил Пономарев.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее «Зениту» предсказали легкую победу над «Спартаком».