В «Динамо» заявили о доверии к главному тренеру

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что в клубе доверяют наставнику Марцелу Личке. Его слова приводит «Чемпионат».

«Доверие к Марцелу Личке остается», — заявил Гафин.

Встреча 21-го тура между «Локомотивом» и «Динамо», которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с результатом 2:1. На 38-й минуте Дмитрий Воробьев вывел «железнодорожников» вперед, но на 45-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие. Победу коллективу Михаила Галактионова принес точный удар защитника Александра Сильянова на 76-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этого противостояния ситуация в турнирной таблице обостряется: у «Локомотива» становится 40 очков и четвертое место, у «Динамо» — 39 баллов и пятая строчка. На третьей позиции идет «Спартак» с 40 очками, который в этом туре играет с петербургским «Зенитом», который лидирует в таблице вместе с «Краснодаром» — у этих двух коллективов 43 балла.

Ранее четырех игроков из РПЛ вызвали в европейскую сборную.