Мбаппе побил рекорд легендарного бразильского футболиста

Мбаппе обогнал бразильца Роналдо по голам в первом сезоне за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе обогнал бразильца Роналдо по голам в первом сезоне за «сливочных».

26-летний француз оформил дубль во встрече 28-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» на 17-й и 23-й минутах. Эти точные удары стали 30-м и 31-м для Мбаппе во всех турнирах этого сезона.

В гонке бомбардиров он вплотную приблизился к форварду «Барселоны» Роберту Левандовскому. На данный момент у Мбаппе 20 голов, у поляка — 21.

Матч «Вильярреал» — «Реал», который состоялся на стадионе «Керамика», завершился победой мадридского коллектива со счетом 2:1. Помимо дубля Мбаппе, в составе хозяев отличился аргентинский защитник Хуан Фойт на 7-й минуте.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

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