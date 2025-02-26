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Мбаппе неудачно вырвали зуб

Мбаппе пропустит ближайший матч «Реала» из-за боли после удаления зуба
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Susana Vera/Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит ближайший матч из-за болей после удаления зуба. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Французский форвард не попал в заявку клуба на полуфинальную игру Кубка Испании против «Реал Сосьедада» из-за перенесенной боли, вызванной сложной операцией по удалению зуба. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение дать возможность отдохнуть 26-летнему игроку.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

Ранее в ЦСКА восхитились трансферами «Спартака».

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