Четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР выписали из больницы

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам в составе сборной СССР Раису Сметанину выписали из больницы, передает «Матч ТВ» со ссылкой Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова.

«Вчера Раису Петровну перевели из реанимации в отделение кардиологии. Общение состояние оценивают как средней степени тяжести, сознание ясное», — сказал источник.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка была подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

21 декабря сообщалось, что Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Однако 27-го числа стало известно, что ее вновь вернули в реанимацию.

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992-м. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал о жизни после инсульта.