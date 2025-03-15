«Как старая мама с ребенком»: первая ракетка мира о матче с 17-летней Андреевой

Теннисистка Соболенко о матче с Андреевой: будто старая мама играет с ребенком

Первая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, призналась, что ее впечатляет игра 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Мы играли, уже сыграли пару матчей, это будет здорово, и я действительно с нетерпением жду встречи с ней, это как будто старая мама играет с ребенком… На сколько лет она старше, о боже, я на девять лет старше ее, она всего на два года моложе моей сестры, и я смотрю на своих сестер, это так безумно…» — поделилась Соболенко.

Андреева и Соболенко сыграют в финале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Игра состоится 16 марта, ориентировочное время начала — 20:00 по московскому времени.

В своем полуфинальном поединке Андреева одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Соболенко победила американку Мэдисон Киз — 6:0, 6:1.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

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