Бывший тренер «Спартака» призвал клуб не упустить шанс на чемпионство

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что по итогам центрального матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» красно-белые могут получить реальный шанс побороться за золотые медали турнира.

По его словам, красно-белые смогут рассчитывать на поддержку фанатов, которые выкупили все билеты на игру против сине-бело-голубых.

«Полные трибуны, конечно, будут для «Спартака» сверхмотивацией. У москвичей все козыри на руках для того, чтобы показать хорошую игру и одержать победу. Если она случится, то у клуба будет реальный, по-настоящему большой шанс на чемпионство. Таких шансов — стать чемпионом России — предоставляется мало. Если они этот шанс не используют, то никого, кроме себя, винить будет не за что», — заявил Гладилин.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, что в игре «Спартака» и «Зенита» будет значить полный стадион.