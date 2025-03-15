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«Не катастрофа»: в отсутствии Вендела для «Зенита» не увидели ничего страшного

Экс-игрок «Спартака» Сочнов заявил, что «Зенит» спокойно заменит Вендела
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Сочнов признался, что не видит ничего страшного в том, что бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел пропустит матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красно-белыми из-за дисквалификации. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не думаю, что это серьезная проблема. Не катастрофа. В команде есть, кем его заменить. Еще неизвестно, плохо это или хорошо. Может, это наоборот пойдет «Зениту» на пользу и появится футболист, от которого мало кто будет чего-то ожидать. Или может поменяться игра», — заявил он.

13 марта Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Вендела на два матча за неприличный жест в адрес фанатов воронежского «Факела» в 20-м туре РПЛ. Дисквалификация на второй матч носит условный характер с испытательным сроком на год.

Матч «Спартака» и «Зенита» пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 марта. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 балла. Такое же количество очков имеет «Краснодар». «Спартак» идет на третьей строчке, набрав 40 очков. В прошлом туре красно-белые проиграли казанскому «Рубину» — 1:2.

Ранее в «Зените» заявили о падении уровня футболистов в РПЛ.

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