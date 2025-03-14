В «Зените» заявили о падении уровня футболистов в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил о падении уровня футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Малкома нет, Клаудиньо — тоже. Конечно, уровень футболистов падает. Естественно, разница между тем или иным клубом не ощущается — это нормально», — сказал Семак.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится в московским «Спартаком». Игра состоится в Москве. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. На одно очко от «Спартака» отстает московское «Динамо». На пятом месте в турнирной таблице идет столичный «Локомотив», имея в активе 37 баллов. Московский ЦСКА идет шестым с 35 очками.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее стал известен срок дисквалификации игрока «Зенита» Вендела за неприличный жест фанатам «Факела».