Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Зените» заявили о падении уровня футболистов в РПЛ

Тренер «Зенита» Семак заявил о падении уровня футболистов в РПЛ
close
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил о падении уровня футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Малкома нет, Клаудиньо — тоже. Конечно, уровень футболистов падает. Естественно, разница между тем или иным клубом не ощущается — это нормально», — сказал Семак.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится в московским «Спартаком». Игра состоится в Москве. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. На одно очко от «Спартака» отстает московское «Динамо». На пятом месте в турнирной таблице идет столичный «Локомотив», имея в активе 37 баллов. Московский ЦСКА идет шестым с 35 очками.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее стал известен срок дисквалификации игрока «Зенита» Вендела за неприличный жест фанатам «Факела».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами