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«Факел» после расистского скандала проиграл в РПЛ

«Оренбург» обыграл «Факел» в матче 21-го тура чемпионата России
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Telegram-канал «ФК «Оренбург»»

«Оренбург» обыграл воронежский «Факел» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 1:0. Единственный забитый мяч стал автоголом, мяч в свои ворота срезал игрок «Факела» Сергей Божин на 90-5-й минуте.

На 86-й минуте игрок «Оренбурга» Максим Савельев забил, однако гол был отменен.

Главным арбитром поединка был назначен Артем Любимов. «Факел» играл в меньшинстве с 53-й минуты, когда прямую красную карточку получил Дилан Мертенс. Также в матче были предупреждены игроки оренбургской команды Иван Башич и Алексей Татаев, а у воронежского клуба желтые карточки получили Андрей Ивлев и Ираклий Квеквескири.

После этого поединка «Оренбург» все также занимает последнюю строчку в турнирной таблице национального первенства, набрав 11 баллов. Воронежский клуб идет на строчку выше, имея в активе 14 очков.

«Факел» сыграл первый матч после расистского скандала, разгоревшегося в 20-м туре РПЛ в игре с петербургским «Зенитом». Воронежская команда была наказана Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за расистское поведение своих фанатов — команда проведет следующий домашний матч при закрытых трибунах, а также клуб должен выплатить один миллион рублей.

Ранее Артем Дзюба ответил, стыдно ли ему за что-то.

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