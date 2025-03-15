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«Мало что могла сделать»: 17-летняя Андреева о победе над второй ракеткой мира

17-летняя теннисистка Андреева отреагировала на победу над полькой Швентек
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Jonathan Hui-Imagn Images/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над второй ракеткой мира полькой Игой Швентек в полуфинале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе призналась, что ей пришлось тяжело в матче. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Когда она играла великолепно, я мало что могла сделать. Только бороться за каждое очко на корте. Спасать даже те мячи, которые нельзя было спасти. В конце концов, у меня не так уж плохо получилось», — заявила Андреева.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

Андреева пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету ее соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

За трофей Индиан-Уэллса Андреева сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, представляющей Белоруссию. Игра состоится 16 марта, ориентировочное время начала — 20:00 по московскому времени.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Соболенко сравнила предстоящий матч с Андреевой с игрой старой матери и ребенка.

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