Медведев рассказал, что ему не нравится в жизни во Франции

Медведев заявил, что ему не нравится манера вождения во Франции

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что ему не нравится манера вождения во Франции. Его слова приводит 20 Minutes.

«Очень специфично то, что когда на шоссе три полосы, нужно ехать по правой! Слишком много людей мешают друг другу, и иногда это может привести к довольно опасным ситуациям», — заявил Медведев.

В четвертом круге российский теннисист одержал победу над представителем США Томми Полом. Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:0.

Медведеву удалось реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнить восемь подач навылет и также допустить четыре двойные ошибки. Пол допустил четыре двойные ошибки, выполнил четыре эйса и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира Медведев сразится с представителем Франции Артюром Фисом.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в США.