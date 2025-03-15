17-летняя Андреева вышла в финал турнира в США, обыграв вторую ракетку мира

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, США.

В полуфинальном сражении российская спортсменка одолела представительницу Польши Игу Швентек, которая является второй ракеткой мира и была действующей победительницей турнира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

Андреева пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету ее соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

За трофей Индиан-Уэллса Андреева сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, представляющей Белоруссию.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

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