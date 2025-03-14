Экс-теннисист оценил шансы россиянки попасть в топ-5 рейтинга

Российский теннисист Виктор Янчук заявил, что занимающая 12-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Дарья Касаткина едва ли поднимется в топ-5. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Касаткина стабилизировалась на каком-то неплохом уровне, но речь сейчас идет о том, чтоб она была в топ-10 рейтинга. Вряд ли она в пятерку попадет, а вот конец десятки — как раз ее уровень», — заявил Янчук.

В конце февраля Касаткина вылетела из топ-10 рейтинга WTA.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка не пожала руку 17-летней Мирре Андреевой после поражения.