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Касаткина вылетела из топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Касаткина вылетела из топ-10 рейтинга WTA
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IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась с 10-го места на 11-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка Диана Шнайдер располагается на 13-м месте, 17-летняя Мирра Андреева располагается на 15-й строчке, Анна Калинская занимает 18-е место.

Первое место занимает Арина Соболенко из Белоруссии, на втором месте располагается полячка Ига Швентек, на третьей строчке располагается Кори Гауфф из США.

В финале Australian Open Соболенко уступила американке Мэдисон Киз. Встреча, которая продолжалась чуть больше двух часов, завершилась со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Для Киз эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Соболенко дважды становилась победительницей Australian Open.

В полуфинале Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу. Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Киз в своем полуфинальном матче обыграла Игу Свентек из Польши. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6.

Ранее стали известны призовые россиян на Australian Open.

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