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Эстония ввела санкции против министра спорта России

Эстония ввела санкции против министра спорта России Дегтярева
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ввел санкции против министра спорта и главы олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева, бывшего руководителя группы «Еврохим» Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестры бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой после их исключения из списков Евросоюза. Об этом сообщает ERR.

«Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии», — заявил Цахкна.

14 марта РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse сообщило, что Евросоюз исключил из антироссийского санкционного списка министра спорта Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов четырех новых регионов.

До этого, в конце февраля 2022 года, МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дегтярев удивился снятию санкций Евросоюза.

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