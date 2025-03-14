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Дегтярев удивился снятию санкций

Дегтярев назвал неожиданностью снятие с него санкций ЕС
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не ожидал, что Евросоюз снимет с него санкции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года, за гуманитарную помощь детям Донбасса. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более что моя политическая позиция за все это время не изменилась», — написал Дегтярев.

14 марта РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse сообщило, что Евросоюз исключил из антироссийского санкционного списка министра спорта Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов четырех новых регионов.

До этого, в конце февраля 2022 года, МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Венгрия исключила из списка санкций ЕС два российских футбольных клуба.

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