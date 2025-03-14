«Не вижу связи со спортом»: в Госдуме оценили снятие санкций с Дегтярева

Роднина заявила, что не видит связи со спортом в снятии санкций с Дегтярева

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не видит связи со спортом в снятии санкций с Главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева. Ее слова приводит Sport24.

«У него санкции были еще со времен, когда он был депутатом Госдумы. Хорошо, что с него их сняли, хорошо, что этот процесс пошел. Но не вижу тут какой-то связи со спортом», — заявила Роднина.

14 марта РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse сообщило, что Евросоюз исключил из антироссийского санкционного списка министра спорта Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов четырех новых регионов.

До этого, в конце февраля 2022 года, МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дегтярев удивился снятию санкций.