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В НХЛ вновь обновили дату, когда Овечкин должен побить рекорд Гретцки

НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить снайперский рекорд Гретцки
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь изменила прогноз по дате, когда российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в текущем сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в матче регулярного чемпионата 14 апреля с «Коламбус Блю Джекетс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 16 апреля.

На счету Гретцки 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать легендарного канадского хоккеиста, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в свор ворот.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», игра состоится 16 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 0:00 по московскому времени. «Столичные» лидируют в Восточной конференции НХЛ, набрав 94 очка.

Ранее был побит рекорд Овечкина в НХЛ.

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