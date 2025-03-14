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Овечкин ни разу не попал по воротам в матче «Вашингтона» в НХЛ

Капитан «Вашингтона» ни разу не попал в створ ворот в матче с «Лос-Анджелесом»
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Wendell Cruz/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ни разу не попал в створ ворот в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».

Овечкин провел на льду 18 минут 37 секунд игрового времени и не нанес ни одного броска в створ ворот соперника.

Встреча, которая состоялась на стадионе в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:0. Голами в этом поединке отметились Уоррен Фёгеле, Кевин Фиала и Куинтон Байфилд, одним из ассистентов которого выступил россиянин Владислав Гавриков.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», игра состоится 16 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 0:00 по московскому времени. «Столичные» лидируют в Восточной конференции НХЛ, набрав 94 очка.

Ранее был побит рекорд Овечкина в НХЛ.

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