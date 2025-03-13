Побит рекорд Овечкина в НХЛ

Хоккеист «Сиэтла» Брэндон Монтур забросил самую быструю шайбу в истории овертаймов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Канадец отличился в матче с «Монреалем». Он забросил шайбу спустя четыре секунды после начала овертайма.

До этого хоккеисты забрасывали минимум на шестой секунде. Подобное удавалось Александру Овечкину, Вильяму Нюландеру, Адриану Кемпе и Матсу Сундину.

«Сиэтл» идет на 13 месте в Западной конференции, набрав 60 очков. Первое место занимает «Виннипег», набрав 94 очка, на второй строчке идет «Даллас», имея в активе 86 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Вегас», набрав 83 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сиэтл» сыграет с «Ютой». Встреча состоится 15 марта. Команды выйдут на лед в 5:00 по московскому времени.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Ранее Овечкин добрался до редкой юбилейной отметки в НХЛ.