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17-летняя Андреева обыграла украинку и вышла в полуфинал турнира в США

Андреева обыграла украинку Свитолину и вышла в полуфинал турнира в США
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Jonathan Hui-Imagn Images/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/4 финала российская спортсменка переиграла представительницу Украины Элину Свитолину. Встреча, которая продолжалась 1 час 30 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:3.

Андреева ни разу не подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Свитолина также не выполнила ни одного эйса при четырех двойных ошибках и выиграла 1 брейк-пойнт из 6 за матч.

За выход в финал турнира Андреева, которая занимает 11-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится со второй ракеткой мира Игой Швентек из Польши.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Андреева раскрыла, как на нее повлияло присутствие актера Тимоти Шаламе на ее матче.

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