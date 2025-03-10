«О, нет!»: 17-летняя Андреева о том, что на ее матч пришли Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в интервью YouTube-каналу «Больше!» рассказала, какие эмоции испытала, когда увидела, что на ее матч с представительницей Дании Кларой Таусон в третьем круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе пришли актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер.

«Думаю: «О, нет, зачем я туда посмотрела?» Но на самом деле я бы сказала, что мне это дало немного больше мотивации, потому что я решила: «Они пришли, они смотрят, значит, так, Мирра, делай все, что можешь, надо выигрывать сегодня, надо делать все, что ты можешь, давай», — поделилась Андреева.

Встреча, которая продолжалась 1 час 3 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:0 в пользу россиянки.

За выход в следующий раунд Андреева, которая занимает 11-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Андреева назвала себя стареющей женщиной.