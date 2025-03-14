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«Реал Сосьедад» Захаряна разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы

«Реал Сосьедад» разгромно уступил «МЮ» со счетом 1:4 и покинул Лигу Европы
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Global Look Press

Испанский «Реал Сосьедад» вылетел из розыгрыша Лиги Европы, разгромно проиграв английскому «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Первый мяч забил нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль с пенальти на 10-й минуте, однако «МЮ» ответил четырьмя точными ударами: хет-трик оформил Бруну Фернандеш на 16-й (с пенальти), 50-й (с пенальти) и 87-й минутах, а на 90+1-й минуте отличился Диогу Дало.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян пропустил матч из-за проблем с визой.

По сумме двух встреч английский коллектив выиграл 5:2 и вышел в стадию 1/4 финала Лиги Европы, где сыграет с французским «Лионом», который по итогу двух игр переиграл румынскую «Стяуа» — 7:1.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее «Челси» вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

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