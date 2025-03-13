Российский футболист не смог вылететь на матч против «МЮ» из-за проблем с визой

Футболист Захарян не смог вылететь на матч против «МЮ» из-за проблем с визой

Российский футболист испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не смог вылететь в Англию на матч против «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с визой. Об этом изданию Marca рассказал главный тренер испанской команды Иманоль Альгуасиль.

Также из-за проблем с визой не смог полететь в Англию футболист «Сосьедада» Амари Траоре. Альгуасиль надеется, что игроки смогут присоединиться к команде в ближайшее время.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 13 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Захарян вернулся в общую группу «Реала Сосьедад».