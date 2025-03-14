Лондонский «Челси» вышел в 1/4 финала Лиги конференций, обыграв дважды обыграв датский «Копенгаген».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Кирнан Дьюсбери-Холл на 55-й минуте.

Неделей ранее, в игре на «Паркен Стэдиум» англичане также оказались сильнее — 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Челси» побеждает 3:1 и идет дальше.

В четвертьфинале они сыграют с победителем пары «Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша). На данный момент в этой встрече продолжается дополнительное время.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее российский тренер раскритиковал формат Кубка страны.