Известный комментатор оценил вызов Дзюбы в сборную России

Комментатор Орлов: как не брать Дзюбу, если он — выдающийся футболист?

Футбольный комментатор Геннадий Орлов положительно отреагировал на вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России на мартовские матчи. Его слова приводит «Чемпионат».

«Ну нет равных ему. И Карпин услышал. Он то же самое повторил своим действием — сразу его пригласил. Как можно такого игрока не брать в сборную? Я считаю, за сборную должны играть сильнейшие на данный момент. Тогда она будет пользоваться авторитетом», — заявил Орлов.

Игра против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Дзюба рассказал, что его трясет как малолетнего пацана.