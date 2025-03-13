«Трясет как малолетнего пацана»: Дзюба рассказал о разговоре с Карпиным

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о том, как получил приглашение в сборную России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«До сих пор не верю во все происходящее. Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич, мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего», — заявил Дзюба.

Игра против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист московского «Спартака» назвал Дзюбу хорошим парнем.