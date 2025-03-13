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Футболист «Спартака» назвал Дзюбу хорошим парнем

Футболист «Спартака» Бабич назвал игрока «Акрона» Дзюбу хорошим парнем
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что форвард «Акрона» Артем Дзюба является одним из лучших нападающих в истории российского футбола, передает «РБ Спорт».

«Его рекорд подтверждает этот факт. Да, мы с Артемом общаемся, после матча поменялись футболками. Дзюба — хороший парень, интересный собеседник», — сказал Бабич.

Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю экс-игрока петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургс

Ранее Дзюба признался, что пробовал корм для животных.

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