Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба сыграл в игру «Было или не было», в рамках которой рассказал несколько интересных фактов из своей биографии. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Кубка России.

В рамках опроса Дзюба признался, что пробовал корм для животных, плакал при просмотре фильма, подглядывал в окно за соседями, а также читал сообщения в чужом телефоне. При этом он заявил, что никогда не флиртовал ради выгоды.

9 марта Дзюба забил за «Акрон» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Таким образом, на счету форварда стало 234 гола во всех турнирах, он побил рекорд, который ранее принадлежал Александру Кержакову — 233 мяча, и стал лучшим российским бомбардиром.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив». Он — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года в составе сборной России. Форвард перестал получать вызовы в национальную команду с 2021 года — с тех пор, как сборную возглавил Валерий Карпин.

Ранее Александр Овечкин публично обратился к Дзюбе после бомбардирского рекорда.