Задержка зарплаты в клубе РПЛ достигла трех месяцев

Задержка зарплаты в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» достигла трех месяцев, передает «Спорт-Экспресс».

Игроки подмосковной команды в текущем сезоне ни разу не получали премиальные. Аналогичная ситуация сложилась с тренерским и административным штабом.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» идут на 12 месте, набрав 19 очков. Лидируют в чемпионате петербургский «Зенит» и «Краснодар», набрав по 43 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее московский ЦСКА вырвал победу у «Химок».