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ЦСКА вырвал победу у «Химок»

Гол Роши принес ЦСКА победу над «Химками»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилось со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке был оформлен уже в компенсированное ко второму тайму время — на 90+3 минуте. Его автором стал Виллиан Роша, ассистентом выступил Миралем Пьянич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев.

ЦСКА после этой победы остался на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 35 баллов. «Химки» идут на 12-й позиции, имея в активе 19 баллов. Лидируют в РПЛ «Зенит» и «Краснодар», набравшие по 43 балла.

В следующем туре национального первенства армейский клуб сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном». Игра пройдет 16 марта. До этого поединка ЦСКА проведет еще матч в Кубке России — 12 числа против московского «Динамо». Подмосковный клуб свой путь в Кубке России завершил, в 21-м туре РПЛ команда сыграет грозненским «Ахматом» 15 марта.

Ранее РПЛ сделала заявление из-за расистского скандала на матче «Факел» — «Зенит».

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