Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист ЦСКА не против перехода в «Спартак»

Футболист ЦСКА Койта: если ЦСКА захочет продать меня в «Спартак», я приму это
close
Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Секу Койта заявил, что перейдет в столичный «Спартак», если армейцы захотят его продать красно-белым, передает «РБ Спорт».

«Что буду делать, если мною заинтересуется «Спартак»? Я не знаю, какое у меня будет будущее. Все будет зависеть от желания ЦСКА: если клуб захочет продать меня в «Спартак», я приму это решение», — сказал Койта.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Койта провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла. ЦСКА идет на шестом месте, набрав 35 баллов.

В прошлом матче РПЛ «Спартак» уступил на выезде казанскому «Рубину». Встреча завершилась со счетом 1:2. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко, забив пенальти. На 75-й минуте Даку и защитник красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» интересуется игроком ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами