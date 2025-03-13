Футболист ЦСКА не против перехода в «Спартак»

Футболист ЦСКА Койта: если ЦСКА захочет продать меня в «Спартак», я приму это

Футболист московского ЦСКА Секу Койта заявил, что перейдет в столичный «Спартак», если армейцы захотят его продать красно-белым, передает «РБ Спорт».

«Что буду делать, если мною заинтересуется «Спартак»? Я не знаю, какое у меня будет будущее. Все будет зависеть от желания ЦСКА: если клуб захочет продать меня в «Спартак», я приму это решение», — сказал Койта.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Койта провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла. ЦСКА идет на шестом месте, набрав 35 баллов.

В прошлом матче РПЛ «Спартак» уступил на выезде казанскому «Рубину». Встреча завершилась со счетом 1:2. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко, забив пенальти. На 75-й минуте Даку и защитник красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» интересуется игроком ЦСКА.