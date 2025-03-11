«Спартак» интересуется игроком ЦСКА

Московский «Спартак» интересуется трансфером футболиста столичного ЦСКА Матвея Кисляка, передает «РБ Спорт».

Спартаковцы уже связывались с представителями игрока ЦСКА, чтобы узнать, интересен ли ему переход.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кисляк провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

В прошлом матче РПЛ «Спартак» уступил на выезде казанскому «Рубину». Встреча завершилась со счетом 1:2. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко, забив пенальти. На 75-й минуте Даку и защитник красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла. ЦСКА идет на шестом месте, набрав 35 баллов.

Ранее экс-вратарь сборной СССР назвал поражение «Спартака» от «Рубина» сбоем.