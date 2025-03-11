Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» интересуется игроком ЦСКА

«РБ Спорт»: «Спартак» интересуется игроком ЦСКА Кисляком
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский «Спартак» интересуется трансфером футболиста столичного ЦСКА Матвея Кисляка, передает «РБ Спорт».

Спартаковцы уже связывались с представителями игрока ЦСКА, чтобы узнать, интересен ли ему переход.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кисляк провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

В прошлом матче РПЛ «Спартак» уступил на выезде казанскому «Рубину». Встреча завершилась со счетом 1:2. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко, забив пенальти. На 75-й минуте Даку и защитник красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла. ЦСКА идет на шестом месте, набрав 35 баллов.

Ранее экс-вратарь сборной СССР назвал поражение «Спартака» от «Рубина» сбоем.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами