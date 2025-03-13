«У нас могли забрать детей»: российская гандболистка о том, почему уехала из Норвегии

Гандболистка Медведева: в Норвегии у нас с мужем могли забрать детей

Бывшая гандболистка норвежского «Лаврика» Ольга Медведева рассказала, что они с мужем приняли решение вернуться в Россию из Норвегии в 2024 году из-за того, что в Норвегии у них могли отобрать детей, передает Handballfast.com.

Медведева рассказала, что у ее мужа Алексея была хорошая работа, все три их дочери родились в Норвегии. Две старшие дочери, которым 13 и 8 лет, ходили в школу, младшей дочери — 5 лет.

Однажды Ольге позвонили на работу из полиции и сказали приехать в отделение, на допросе уже находились ее старшие дочери.

«Нам показали видеозапись их диалога с полицейскими. Стали упрекать нас за то, что мы ужасно относимся к нашим детям. Кормим их непонятной русской едой, заставляем смотреть мультики на русском языке», — сказала Медведева.

Спортсменка отметила, что в полиции их с мужем упрекнули в том, что они общаются с детьми на русском языке, неправильно кормят и воспитывают.

Одна из дочерей рассказала, что у них строгий папа, который поддерживает дисциплину. Мужу Медведевой запретили общаться с детьми, правоохранители заявили, что дети боятся родителей. Детей увезли в кризисный центр, но полгода спустя сняли все обвинения из-за нехватки улик.

В российском посольстве Ольге и Алексею подтвердили, что ситуация серьезная, детей в любой момент могли забрать на воспитание в другую семью.

«И в этой ситуации нам ничего другого не оставалось, как бросить дом, хорошую работу, школу – и бежать в Россию», — заключила Медведева.

Ранее экс-тренер сборной Норвегии назвал справедливым отстранение России.