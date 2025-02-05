«Сами виноваты»: экс-тренер сборной Норвегии об отстранении России

Бывший тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон заявил, что считает справедливым отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Его слова приводит Dagbladet.

«Да, они не участвуют. У них хорошая команда, но ее нет, и они сами в этом виноваты. Мне их совсем не жаль. Им просто нужно начать вести себя хорошо, и тогда они вернутся. Я считаю, что их запрет абсолютно справедлив», — заявил он.

Исландский специалист тренировал сборную Норвегии 15 лет и завершил свою работу с командой в январе 2025 года. За это время он и его подопечные завоевали 17 медалей на турнирах, включая две олимпийские золотые медали, три титула чемпиона мира и шесть титулов чемпиона Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российская олимпийская чемпионка заявила о брезгливости к нейтральному статусу.