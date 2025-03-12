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«Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Боруссия» обыграла «Лилль» со счетом 2:1 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Wolfgang Rattay/Reuters

Дортмундская «Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв французский «Лилль».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пьер Моруа», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 6-й минуте канадский нападающий Жонатан Дэвид вывел «Лилль» вперед. Во втором тайме пенальти реализовал хавбек «Боруссии» Эмре Джан на 54-й минуте, а победу «шмелям» на 65-й минуте принес Максимилиан Байер.

Первый раунд этого противостояния завершился вничью — 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Боруссия» побеждает со счетом 3:2 и в четвертьфинале сыграет против испанской «Барселоны». Каталонцы в 1/8 финала обыграли португальскую «Бенфику» со счетом 4:1 по сумме двух матчей.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

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