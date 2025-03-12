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Спорт

Дзюба бьется со «Спартаком» в Кубке России. LIVE

Кубок России. 1/4 финала. «Акрон» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Московский «Спартак» играет на выезде с тольяттинским «Акроном» в рамках 1/4 финала Кубка России на втором этапе Пути регионов. Лидером «Акрона» является Артем Дзюба, который недавно установил новый рекорд по голам среди всех российских футболистов в истории — 234. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Матч не начался
12 марта 16:00
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/4 финала Кубка России в Пути регионов московский «Спартак» гостит у тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16.00 мск.

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