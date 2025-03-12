12 марта 2025, 16:00 Спорт Дзюба бьется со «Спартаком» в Кубке России. LIVE Кубок России. 1/4 финала. «Акрон» — «Спартак». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» играет на выезде с тольяттинским «Акроном» в рамках 1/4 финала Кубка России на втором этапе Пути регионов. Лидером «Акрона» является Артем Дзюба, который недавно установил новый рекорд по голам среди всех российских футболистов в истории — 234. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Матч не начался 12 марта 16:00 Акрон Тольятти, Россия 0 : 0 Спартак М Москва, Россия Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия